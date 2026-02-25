Allenamento congiunto Napoli-Giugliano, Conte avrà una risposta definitiva

Il Napoli prepara la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, match dove gli azzurri sono chiamati a portare punti a casa. La corsa Champions rischia di diventare molto complicata, un nuovo passo falso potrebbe mettere seriamente a repentaglio quello che è il percorso degli azzurri per guadagnare uno dei primi quattro posti della classifica di Serie A.

Napoli, allenamento col Giugliano e la risposta per Conte

Nella giornata di oggi ci sarà un allenamento congiunto con il Giugliano, squadra che attualmente milita in Serie C, e che potrebbe dare una risposta importante ad Antonio Conte. L’edizione di oggi de Il Mattino ha spiegato proprio questo particolare aspetto.