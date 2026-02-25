Home ->

Napoli, Alvino ci va giù pesantissimo contro l’Inter: che frecciata!

Dopo l’eliminazione dell’Inter ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, il giornalista Carlo Alvino non ha usato mezze misure e ha colpito durissimo, tra critiche per il ko in Europa e frecciatine alla Serie A e alla lotta scudetto, ormai passata, con il Napoli.

“Un fallimento epocale”: le parole di Alvino

Per Carlo Alvino non ci sono dubbi: quanto successo a San Siro rappresenta un vero e proprio “fallimento epocale”. Nonostante una rosa piena di big e stipendi da capogiro, l’Inter non è riuscita a superare il turno contro un avversario sulla carta abbordabile. Il giornalista partenopeo ne ha parlato così sui suoi profili social:

È un fallimento epocale l’eliminazione dell’Inter. Una batosta storica. Con 141 milioni di monte ingaggi e con una rosa da 700 milioni di euro, l’Inter viene buttata fuori dalla Champions da una squadra norvegese con 8 milioni di euro di monte ingaggi e con una rosa che vale meno di 60 milioni.”

Mala frase più dura, che ha fatto infuriare i tifosi interisti e esaltato quelli azzurri, arriva quando Alvino allarga il discorso al campionato:

In una Serie A onesta, anche con gli infortuni, eravamo testa a testa

Non solo il disastro europeo dell’Inter: per Alvino, dunque, anche la corsa scudetto, che a Napoli brucia ancora, è stata condizionata e quindi non è un obiettivo raggiunto.

