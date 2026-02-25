Napoli, le ultime sul rientro di Anguissa: spunta l’idea di Conte

Dopo la sconfitta maturata contro l’Atalanta in quel di Bergamo, il Napoli è chiamato a riprendere il cammino e riportare punti a casa. La squadra di Antonio Conte ha bisogno di mettere fieno in cascina per evitare di essere risucchiata in basso e complicare ulteriormente la corsa al piazzamento Champions. Da dietro le altre squadre spingono, e questo ovviamente tiene gli azzurri in allerta.

Napoli, il punto sui rientri: come sta Anguissa?

Conte attende il rientro di alcuni calciatori che potrebbero effettivamente fare la differenza da qui al termine della stagione. Detto di Scott McTominay, per il quale sembra non sia plausibile il ritorno tra i convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, ci sono invece novità per quanto riguarda Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, già da qualche giorno sta lavorando con il gruppo e dunque potrebbe effettivamente puntare al match contro gli scaligeri per tornare a disposizione dell’allenatore. Certo, molto dipenderà anche da come il giocatore risponderà nel concreto alle dinamiche tattiche e di campo, ma l’obiettivo è quello di averlo contro proprio col Verona.

Napoli, De Bruyne lavora per il rientro

Poi c’è Kevin De Bruyne, rientrato proprio nelle scorse ore a Napoli e sul quale lo staff medico continuerà a lavorare nelle prossime settimane. Ovviamente esclusa una sua presenza con l’Helles e con ogni probabilità anche il match contro il Torino sarà da escludere.

Lo staff conta, però, di poter avere nuovamente a disposizione per il match contro il Lecce: importante sarà la risposta del giocatore che dovrà dare le dovute garanzie anche sotto il punto di vista psicologico, ma il rientro di De Bruyne non è poi così lontano.