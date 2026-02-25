Luchè non ha dubbi: conferma di Conte? Risposta netta direttamente da Sanremo

Home ->

Luchè si esibisce sul palco dell'Ariston

Luchè, uno dei volti più amati della scena rap italiana e tifoso sfegatato del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante il festival di Sanremo, chiedendo ai tifosi di stringersi attorno alla squadra e Antonio Conte.

Luchè è sicuro: “Conte deve rimanere”

In una breve intervista a Sportitalia a margine del Festival di Sanremo, il rapper napoletano si è espresso sulla stagione attuale degli azzurri, segnata da una valanga di infortuni che hanno falcidiato la rosa:

“Mi dispiace tantissimo per i ragazzi che non demordono nonostante gli infortuni, chiedo ai tifosi di stare vicini ai ragazzi, più che mai adesso”.

Arriva, poi, la domanda inevitabile su Antonio Conte:

“Voglio vedere mister Conte al terzo anno, con la squadra al completo. Vorrei tanto che rimanesse in azzurro”

Insomma, un segnale positivo per chi ha paura che Conte possa salutare a fine stagione: il progetto non è affatto terminato, e secondo Luchè, con la squadra al completo, ci sarà da divertirsi.

Antonio Conte guida la squadra durante Genoa-Napoli.
Conte durante la gara di campionato Genoa-Napoli.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
