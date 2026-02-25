Infortunio McTominay, c’è un elemento fondamentale per sbloccare tutto: la situazione

Il Napoli aspetta il rientro di Scott McTominay. Lo scozzese è uno dei leader della squadra azzurra, la sua assenza rappresenta di fatto un problema per Antonio Conte che vorrebbe riaverlo nel minor tempo possibile. C’è chi sostiene che proprio contro il Verona potrebbe esserci il rientro, ma ci sono delle condizioni importanti alle quali il Napoli stesso dovrà vedere.

La più importante di queste riguarda proprio la volontà del giocatore, il sentiment sotto il punto di vista fisico e mentale. McTominay avrà l’ultima parola, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“Conte e lo staff medico attenderanno che sia lo scozzese a rispondere presente e Scott vuole essere al meglio prima del ritorno in campo, al 100% delle sue possibilità. Forse, in altri momenti, il rischio sarebbe stato accolto, ma non oggi: McTominay ha un Mondiale da giocare a fine stagione e soprattutto una Champions da riconquistare con il Napoli quando l’onda dell’infiammazione sarà passata”.