Inter fuori dalla Champions, Alvino all’attacco: stoccata sulla lotta Scudetto con il Napoli

L’Inter ha abbandonato anticipatamente la Champions League, perdendo anche la partita di ritorno a San Siro contro il Bodo/Glimt. Si tratta sicuramente di un’enorme delusione per i neroazzurrim che ha già scatenato i commenti di tifosi e addetti ai lavori. Il giornalista napoetano Carlo Alvino non ha esitato a dire la sua in un post sui suoi social con una stoccata non da poco: secondo lui, in una Serie A onesta il Napoli sarebbe stato testa a testa con la squadra di Chivu.

Alvino senza dubbi: “In una Serie A onesta…”

Carlo Alvino non ha dubbi nel definire in modo negativo l’eliminazione dell’Inter di stasera, poi pizzica anche riguardo alla lotta Scudetto:

“È un fallimento epocale l’eliminazione dell’Inter. Non servirà certo la vittoria dello Scudetto a rendere meno disastrosa la stagione dei nerazzurri che avevano puntato tutto sulla competizione europea, visto il distacco in campionato creato ad arte. Con 141 milioni di monte ingaggi e con una rosa da 700 milioni di euro, l’Inter viene buttata fuori dalla Champions da una squadra norvegese con 8 milioni di euro di monte ingaggi e con una rosa che vale meno di 60 milioni.. In una Serie A onesta, anche con gli infortuni, eravamo testa a testa”.

Il riferimento sembra essere ancora una volta agli errori abitrali che hanno dettato le ultime settimane in Serie A, che hanno visto l’Inter favorita nella vittoria con la Juventus e il Napoli penalizzato nella sconfitta contro l’Atalanta.