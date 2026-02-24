Verona-Napoli, Conte può sorridere: un big verso la convocazione dopo tre mesi

Sabato alle ore 18 il Napoli farà visita al Verona in una sfida da non sottovalutare, contro una squadra in piena lotta salvezza. Già all’andata i gialloblù hanno strappato un pesante 2-2 al Maradona e Conte vuole evitare che riaccada. A tal proposito si affiderà ai migliori uomini a disposizione, ma con un’importante novità: Frank Zambo Anguissa potrebbe essere convocato.

Anguissa ci sarà contro il Verona? Le ultime da Castel Volturno

La sua presenza in campo manca ormai dallo scorso 9 novembre nella sconfitta esterna di Bologna. Da lì in poi un continuo crescendo di alti e bassi, tra un ritorno in campo sempre più vicino e una condizione fisica ancora ignota.

Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare e stravolgere il tutto. Infatti, dalle foto condivise dalla SSC Napoli dopo l’allenamento odierno, si intravede un Anguissa allenarsi con il resto del gruppo. Crescono così le possibilità per Conte di convocarlo almeno per panchina del Bentegodi.