Napoli, Conte chiederà un confronto alla società: sul piatto il suo futuro

Il Napoli non si trova in uno dei suoi momenti migliori della stagione, soprattutto da un punto di vista di prestazioni ottimali. La squadra, sin da inizio stagione, si trova in netta emergenza per via di numerosi infortuni pesanti che hanno sicuramente compresso il cammino in campionato e in Champions League. Ora Antonio Conte, esausto, chiederà un confronto alla società.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, a fine stagione si tireranno le somme di quanto fatto in quest’annata, con Antonio Conte che potrebbe lasciare i partenopei:

“Lo staff è lo stesso dello Scudetto vinto e la squadra era stata veramente rafforzata per affrontare al meglio la stagione. Forse è stato sbagliato qualcosa? A Napoli, questi, sono interrogativi che si pongono. Conte si confronterà con la società per capire se il piano triennale stabilito avrà ancora ragion d’essere. Ancora tutto da stabilire in casa Napoli”.