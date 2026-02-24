Napoli fuori dalla Champions, l’ex centrocampista è sicuro: “Occhio ad Atalanta e Como”

L’ultima vittoria del Napoli risale al 7 febbraio, in casa del Genoa. Poi, in tre scontri diretti importanti, gli azzurri hanno raccolto due sconfitte e un pareggio tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Conte vuole ritrovare la vittoria a Verona, ma non sarà facile, anche a causa delle assenze. Un altro passo falso potrebbe mettere a repentaglio il piazzamento in Champions League.

Champions League, Stromberg avvisa il Napoli: “Como e Atalanta possono recuperare”

Como e Atalanta, che hanno battuto rispettivamente Juventus e Napoli nell’ultimo turno di campionato, hanno fatto un balzo in classifica. Lo stesso vale per la Roma, che ha raggiunto i partenopei a quota 50 punti battendo la Cremonese. Secondo Glenn Stromberg, Spalletti e Conte rischiano davvero:

“L’inter vincerà il campionato, poi il Milan e la Roma. Per il quarto posto vedo una corsa tra Atalanta e Como. Giocano bene, sono in fiducia, possono recuperare lo svantaggio da Napoli e Juventus. Certo, Palladino e Fabregas non avranno margini di errore perché il distacco altrimenti non lo recuperi più. Però vedo cose interessantissime sia in casa Atalanta che in casa Como.”

Secondo l’ex centrocampista nerazzurro, dunque, il Napoli potrebbe restare fuori dalle prime quattro posizioni in classifica.