Napoli, finalmente due recuperi per il Verona? Il punto del Corriere dello Sport

Il Napoli prepara la sfida contro il Verona con un doppio punto interrogativo a centrocampo. Scott McTominay e André Frank Zambo Anguissa saranno valutati giorno dopo giorno prima della partenza. Il ‘Corriere dello Sport’ ha infatti fatto il punto sulle loro condizioni, con particolare attenzione allo scozzese, ancora alle prese con un’infiammazione tendinea accusata contro il Genoa. Una situazione che obbliga lo staff a gestire con cautela le scelte in vista della gara di sabato alle 18:00.

Le condizioni di McTominay

Il nome che preoccupa di più è quello di Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli sta ancora smaltendo l’infiammazione tendinea e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno fino a sabato per capire se potrà essere convocato.

La situazione dello scozzese resta sotto osservazione. L’infortunio lo ha costretto a dare forfait contro il Como in Coppa Italia e a saltare anche le sfide con Roma e Atalanta in campionato. Conte però non attende altro se non di ritrovarlo vista la sua importanza in campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Valutazioni in corso anche per Anguissa

Anche Anguissa sarà monitorato fino all’ultimo. Il Napoli non vuole correre rischi, soprattutto in un momento delicato della stagione di Serie A. La gestione dei carichi di lavoro diventa decisiva per evitare ricadute.

Antonio Conte attende segnali dallo staff medico. La trasferta di Verona rappresenta un passaggio importante nella corsa agli obiettivi stagionali. E avere a disposizione entrambi i centrocampisti garantirebbe di sicuro maggiore equilibrio e fisicità.