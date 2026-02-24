Verona-Napoli, arriva la decisione per l’acquisto dei biglietti: il comunicato ufficiale

Verona-Napoli andrà in scena tra soli quattro giorni: il 28 febbraio, infatti, la squadra di Conte se la vedrà contro un avversario da sempre ostico e a tal proposito è arrivata anche una comunicazione importante. Di seguito tutte le info per l’acquisto dei biglietti.
Verona-Napoli, biglietti disponibili per i tifosi azzurri non residenti in Campania
Come riferito, tramite un comunicato ufficiale, dal Napoli:
“La SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona – Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi del Napoli i biglietti del settore Curva Nord Inferiore“.
E poi, la specifica:
“L’acquisto di tali biglietti è riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania“.