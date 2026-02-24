Furia De Laurentiis, la mossa del presidente dopo l’Atalanta: ecco cos’ha fatto

Altra settimana di Serie A e altre polemiche arbitrali. Questa volta nell’occhio del ciclone sono finiti Chiffi e Aureliano, arbitro e VAR del match tra Atalanta e Napoli. La revoca del calcio di rigore e l’annullamento della seconda rete che hanno visto protagonista Hojlund hanno fatto infuriare Giovanni Manna, che al termine dell’incontro non ha nascosto la sua rabbia ai microfoni di ‘DAZN’. Decisioni arbitrali che non hanno convinto nemmeno Aurelio De Laurentiis, furibondo con Gabriele Gravina.

Napoli, De Laurentiis furibondo con Gravina dopo il match contro l’Atalanta

Mentre Giovanni Manna esprimeva tutte le sue perplessità al termine della partita contro l’Atalanta, Aurelio De Laurentiis era furibondo al telefono con Gabriele Gravina. Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, il presidente del Napoli era infuriato per le decisioni dell’arbitro Chiffi e del VAR Aureliano, autori di una prova da dimenticare che ha condizionato l’esito della gara.

Il numero uno del club azzurro ha telefonato al presidente della FIGC poco dopo il fischio finale, sottolineando come siano stati proprio gli arbitri a condizionare il risultato della gara.