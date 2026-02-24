Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Furia De Laurentiis, la mossa del presidente dopo l’Atalanta: ecco cos’ha fatto

di
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, al telefono

Altra settimana di Serie A e altre polemiche arbitrali. Questa volta nell’occhio del ciclone sono finiti Chiffi e Aureliano, arbitro e VAR del match tra Atalanta e Napoli. La revoca del calcio di rigore e l’annullamento della seconda rete che hanno visto protagonista Hojlund hanno fatto infuriare Giovanni Manna, che al termine dell’incontro non ha nascosto la sua rabbia ai microfoni di ‘DAZN’. Decisioni arbitrali che non hanno convinto nemmeno Aurelio De Laurentiis, furibondo con Gabriele Gravina.

Napoli, De Laurentiis furibondo con Gravina dopo il match contro l’Atalanta

Mentre Giovanni Manna esprimeva tutte le sue perplessità al termine della partita contro l’Atalanta, Aurelio De Laurentiis era furibondo al telefono con Gabriele Gravina. Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, il presidente del Napoli era infuriato per le decisioni dell’arbitro Chiffi e del VAR Aureliano, autori di una prova da dimenticare che ha condizionato l’esito della gara.

Giocatori del Napoli attorno all'arbitro Chiffi
Giocatori del Napoli attorno all’arbitro

Il numero uno del club azzurro ha telefonato al presidente della FIGC poco dopo il fischio finale, sottolineando come siano stati proprio gli arbitri a condizionare il risultato della gara.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie