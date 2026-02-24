Napoli, il confronto con l’Inter preoccupa davvero! È successo in Serie A

Le polemiche arbitrali non tendono a placarsi e Franco Ordine, intervenuto nella trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha commentato gli ultimi episodi che hanno colpito il Napoli e non solo, parlando della gestione dell’AIA da parte di Rocchi, agli episodi a sfavore dei partenopei, finendo con un’analisi sui cartellini di Lazio e Milan e quelli dell’Inter.
Le parole di Ordine
Il giornalista si è espresso così sulla situazione dell’AIA:
“In questo campionato ci sono stati tantissimi errori, ripetuti e che hanno avuto come vittime tante squadre, non solo il Napoli. Non è una questione di buona o malafede, io dico bisogna dare a questa vicenda un’impostazione calcistica. Non c’è una linea guida coerente dall’inizio alla fine, dai falli di mano ai rigorini si modificano le cose durante il campionato e quindi bisogna cambiare Rocchi, punto e basta. Rocchi svolge un servizio e se tu azienda calcio ti rendi conto che non funziona si cambia servizio”
Poi Ordine si sofferma sulla polemica nei confronti dell’Inter, infiammando la questione:
“I grandi errori in questo campionato contro il Napoli sono quelli contro l’Atalanta e la Juve, a favore invece vedo solo il rigore contro il Genoa e c’è un macrorigore. Poi c’è un dato che voglio sottolineare: negli ultimi 5 anni vedo Lazio e Milan che hanno oltre 20 espulsioni mentre c’è l’Inter che ha avuto 5 espulsioni negli ultimi 5 anni. Il fallo di Kalulu è uno sfondone dell’arbitro, non si tratta di malafede preciso.”