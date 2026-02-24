Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, il confronto con l’Inter preoccupa davvero! È successo in Serie A

di
Antonio Conte in panchina con il Napoli

Le polemiche arbitrali non tendono a placarsi e Franco Ordine, intervenuto nella trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha commentato gli ultimi episodi che hanno colpito il Napoli e non solo, parlando della gestione dell’AIA da parte di Rocchi, agli episodi a sfavore dei partenopei, finendo con un’analisi sui cartellini di Lazio e Milan e quelli dell’Inter.

Le parole di Ordine

Il giornalista si è espresso così sulla situazione dell’AIA:

“In questo campionato ci sono stati tantissimi errori, ripetuti e che hanno avuto come vittime tante squadre, non solo il Napoli. Non è una questione di buona o malafede, io dico bisogna dare a questa vicenda un’impostazione calcistica. Non c’è una linea guida coerente dall’inizio alla fine, dai falli di mano ai rigorini si modificano le cose durante il campionato e quindi bisogna cambiare Rocchi, punto e basta. Rocchi svolge un servizio e se tu azienda calcio ti rendi conto che non funziona si cambia servizio”

Il designatore arbitrale Gianluca
Rocchi ad una riunione AIA

Poi Ordine si sofferma sulla polemica nei confronti dell’Inter, infiammando la questione:

“I grandi errori in questo campionato contro il Napoli sono quelli contro l’Atalanta e la Juve, a favore invece vedo solo il rigore contro il Genoa e c’è un macrorigore. Poi c’è un dato che voglio sottolineare: negli ultimi 5 anni vedo Lazio e Milan che hanno oltre 20 espulsioni mentre c’è l’Inter che ha avuto 5 espulsioni negli ultimi 5 anni. Il fallo di Kalulu è uno sfondone dell’arbitro, non si tratta di malafede preciso.”

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie