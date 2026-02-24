Ex Napoli, che declino per un protagonista del terzo Scudetto: finisce in Serie C!

Il Napoli negli ultimi tre anni ha visto cambiare la sua storia, con l’arrivo di due Scudetti che hanno fatto immensamente gioire i tifosi. I nomi dei suoi protagonisti sono rimasti impressi nella memoria della città, ma per uno di loro la carriera non è andata così tanto bene dopo quell’annata. Parliamo di Mario Rui, che è vicino a trasferirsi addirittura nella Serie C degli Emirati Arabi.

Mario Rui verso il Forte Virtus

Secondo Tuttomercatoweb, Mario Rui avrebbe detto sì al trasferimento al Forte Virtus, tornando così finalmente in campo 14 mesi dopo la risoluzione del suo contratto con il Napoli. Il giocatore firmerà un contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione per un club allenato dal tecnico italiano Andrea Tedesco e controllato anche dall’ex presidente del Verona Setti. Ritroverà alcuni ex Serie A come Mohamed Fares e Davide Marsura.

Carriera in discesa dopo lo Scudetto al Napoli

La carriera di Mario Rui ha vissuto un costante declino dopo la vittoria dello Scudetto con il Napoli, di cui fu uno dei protagonisti più importanti. Con l’arrivo di Antonio Conte, il giocatore finì ai margini della squadra fino alla risoluzione del suo contratto, avvenuta il 30 dicembre del 2024. Dopo l’addio ai colori azzurri, il portoghese non ha mai trovato una nuova squadra, sfiorando a più riprese il trasferimento in altre squadre ma senza mai firmare concretamente. La sua nuova avventura sarà ora piuttosto “esotica”, con la speranza di rilanciare una carriera che ha subito una brusca frenata.