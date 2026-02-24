Atalanta-Napoli, gesto folle dagli spalti: la decisione presa è stata inevitabile

Durante il primo tempo di Atalanta-Napoli si è verificato un episodio al di fuori del campo e che sta facendo discutere. Un tifoso atalantino, posizionato nel settore Tribuna Sud, ha lanciato un bicchiere di plastica contenente birra verso un calciatore del Napoli e alcuni membri dello staff. Il responsabile, un 23enne, è stato subito identificato e denunciato. Per lui è scattato anche un Daspo della durata di un anno.

Il lancio dalla Tribuna Sud

L’episodio è avvenuto nel corso della prima frazione di gioco. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, un sostenitore dell’Atalanta avrebbe lanciato un bicchiere in direzione di un giocatore del Napoli e di alcuni componenti dello staff che stavano transitando sotto il settore.

Un gesto che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine presenti allo stadio.

Identificato e denunciato

Il ‘Corriere della Sera’ ha ricostruito la dinamica e le conseguenze dell’accaduto. Il protagonista sarebbe un 23enne, individuato poco dopo il lancio.

Il giovane è stato denunciato per lancio di materiale pericoloso. Oltre alla denuncia è arrivato il provvedimento amministrativo che gli impedirà di accedere agli impianti sportivi per dodici mesi.