Rigore negato ad Hojlund, Conte furioso con Chiffi: svelata la frase urlata in campo

Il rigore prima assegnato e poi revocato per il contatto su Hojlund in Atalanta-Napoli ha acceso la rabbia di Antonio Conte. Le immagini diffuse da DAZN mostrano il tecnico azzurro furioso mentre l’arbitro Chiffi comunica la decisione dopo il controllo al VAR. Una scena che ha fatto rapidamente il giro dei social e che riporta al centro il tema dell’uniformità di giudizio in Serie A. La reazione dell’allenatore del Napoli è stata immediata e senza filtri.

La decisione del VAR e la protesta

L’episodio arriva nel momento chiave della sfida tra Atalanta e Napoli. Dopo un contatto in area tra Hien e Hojlund, l’arbitro Chiffi indica inizialmente il dischetto. Il richiamo al VAR cambia però la decisione. Rigore annullato e proteste immediate della panchina azzurra.

Nel momento dell’annuncio ufficiale, le telecamere di DAZN inquadrano Antonio Conte visibilmente contrariato. Il tecnico non trattiene la frustrazione e si rivolge con veemenza verso il direttore di gara.

“MA COME CA**O FAI?!”

Un’espressione che fotografa lo stato d’animo dell’allenatore in un frangente decisivo della partita.

Il dibattito resta aperto

Le immagini trasmesse da DAZN hanno riacceso il confronto tra tifosi e addetti ai lavori. L’uso del VAR in Serie A continua a dividere opinioni. Lo stesso, infatti, si può dire del secondo episodio, quello che ha portato all’annullamento del gol di Gutierrez.

La rabbia di Conte racconta tutta la stagione. Resta la necessità di equilibrio, che in molte decisioni è mancato nel corso di quest’annata ricca di polemiche.