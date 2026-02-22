Atalanta-Napoli, decisione durissima di Conte: l’annuncio nel post partita

Polemiche durissime al termine di Atalanta-Napoli, con focus assoluto sulla rete annullata a Gutierrez per il presunto fallo di Rasmus Hojlund su Hien. Dopo lo sfogo durissimo del ds Manna, arriva la decisione netta da parte di Antonio Conte.

Atalanta-Napoli, Conte in silenzio stampa: l’annuncio nel post partita

Non parlerà Antonio Conte al termine di Atalanta-Napoli. L’allenatore dei partenopei ha scelto di non presentarsi davanti alle telecamere, in accordo con la società, con il ds Giovanni Manna che ha fatto le sue veci. Il dirigente azzurro si è sfogato duramente, definendo la scelta di Chiffi come imbarazzante e assurda. Il Napoli non ha intenzione di fare la figura dei “co***oni* ha sottolineato il direttore sportivo.

Conte ha scelto di rimanere in silenzio e di restare negli spogliatoi con i propri calciatori, estremamente delusi per il risultato finale. La rete annullata avrebbe completamente cambiato l’inerzia del match, che sul 2-0 si sarebbe indirizzata diversamente.