Napoli, rivoluzione sulle fasce: “Grosse novità su Palestra e Celik”

Il Napoli studia le mosse per la prossima estate e osserva con attenzione il mercato degli esterni. Le ultime indiscrezioni arrivano da Nicolò Schira e riguardano due profili seguiti da diversi club italiani ed europei. Si tratta di Palestra e Celik, entrambi al centro di valutazioni importanti in vista della nuova stagione. Tra scadenze contrattuali, interessamenti dalla Serie A e sirene dalla Premier League, il quadro si fa sempre più competitivo.

Celik verso l’addio, Napoli alla finestra

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la situazione di Celik è definita. Il laterale è in scadenza e avrebbe già espresso la sua posizione alla Roma.

“Celik è a scadenza e ha già detto due volte ‘no’ al rinnovo della Roma. È pronto ad andar via a parametro zero ed è stato sondato da Juve, Inter e Napoli in Italia, ma anche da squadre di Premier e Bundesliga. Ci sono 10 squadre su di lui”.

Uno scenario che apre a diverse possibilità. Il fatto che possa liberarsi a parametro zero lo rende un’occasione per molti club. Il Napoli resta tra le società interessate, consapevole della concorrenza di Juventus e Inter e delle attenzioni provenienti dall’estero. La prospettiva di un’asta internazionale potrebbe incidere sulle scelte del giocatore e sui tempi della decisione.

Palestra tra crescita e valutazione in salita

Diverso il discorso per Palestra, reduce da una stagione in crescita con il Cagliari. Anche in questo caso Schira ha delineato un quadro preciso.

“Palestra sarà sicuramente un uomo mercato in estate, potrebbe vivere una parabola da Kulusevski: esplode in prestito altrove e l’Atalanta lo vende senza aver mai fatto il titolare a Bergamo. Sta facendo grandi cose col Cagliari ed è seguito dal Napoli. Piace a Inter e Juve, che è la squadra che si è mossa per prima già dalla scorsa estate. Ma se dovesse andare al Mondiale con l’Italia da protagonista, diventerebbe un calciatore da 50 milioni e quindi destinato ad essere un colpo solo da Premier League. Oggi il prezzo è sui 40 milioni”.

Il riferimento all’Atalanta e a Bergamo chiarisce il contesto del cartellino. La valutazione attuale è già alta e potrebbe crescere in caso di exploit internazionale. Per il Napoli si tratta di una scelta strategica. Investire ora oppure attendere, con il rischio di vedere il prezzo salire. Le prossime settimane diranno molto sulle ambizioni e sulla direzione del club azzurro.