Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, che bordata di Criscitiello: “Grande delusione. Umiliante”

di
Criscitiello commenta la stagione del Napoli

Il giudizio di Michele Criscitiello sulla stagione del Napoli è stato tra i più duri espressi finora. Sotto l’occhio della critica il rendimento di questa stagione della squadra di Antonio Conte, che porta ad un bilancio complessivo molto lontano dalla aspettative di inizio stagione.

La critica di Criscitiello e il bilancio della stagione

Criscitiello si è espresso a Sportitalia, senza filtri, sulla stagione della squadra di Conte:

“Il Napoli la grande delusione. Con lo scudetto sul petto canna clamorosamente la stagione con milioni investiti e bruciati. Ora bisogna salvare il minimo indispensabile: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli ha buttato una stagione tra infortuni e occasioni mancate. Una Champions umiliante e una Coppa Italia buttata al vento. Per Conte, il secondo anno, è stato un autentico fallimento.”

Parole che fotografano una situazione complicata, in cui l’unico obiettivo rimasto è salvare l’obiettivo minimo: la qualificazione alla prossima Champions League. Il torneo è considerato l’unica via per limitare i danni di una stagione sotto tono.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie