Napoli, che bordata di Criscitiello: “Grande delusione. Umiliante”

Il giudizio di Michele Criscitiello sulla stagione del Napoli è stato tra i più duri espressi finora. Sotto l’occhio della critica il rendimento di questa stagione della squadra di Antonio Conte, che porta ad un bilancio complessivo molto lontano dalla aspettative di inizio stagione.

Criscitiello si è espresso a Sportitalia, senza filtri, sulla stagione della squadra di Conte:

“Il Napoli la grande delusione. Con lo scudetto sul petto canna clamorosamente la stagione con milioni investiti e bruciati. Ora bisogna salvare il minimo indispensabile: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli ha buttato una stagione tra infortuni e occasioni mancate. Una Champions umiliante e una Coppa Italia buttata al vento. Per Conte, il secondo anno, è stato un autentico fallimento.”