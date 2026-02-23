Napoli, le ultime sono allarmanti: ecco cosa sta succedendo

Il Napoli fatica nei secondi tempi e i numeri iniziano a preoccupare. Secondo gli ultimi dati, gli azzurri hanno il peggior rendimento tra le big di Serie A per gol subiti dal 45’ al 90’. Un trend che incide sui risultati e alimenta interrogativi sulla gestione delle partite nella ripresa. Il confronto con Juventus, Milan e Inter rende il quadro ancora più chiaro.

Il dato che preoccupa il Napoli

Il focus è quindi posto sui secondi tempi. Dal 45’ al 90’ il Napoli ha incassato 17 gol, più di ogni altra big del campionato. Un numero che lo colloca all’ottavo posto in questa classifica particolare. Il Napoli, di fatto, crolla nei secondi tempi e il dato sui gol subiti è sconcertante.

Il confronto con le rivali dirette rende l’analisi più netta. La Juventus ha subito 13 reti nella ripresa, il Milan 11, l’Inter 10 come l’Atalanta. La Roma è ferma a 8. Numeri che mostrano una distanza evidente rispetto agli azzurri.

Un problema di gestione nella ripresa

Subire con questa frequenza nella ripresa significa perdere punti e certezze. Il Napoli in passato aveva costruito molte rimonte proprio nel secondo tempo. Oggi accade il contrario.

Solo alcuni avversari come Torino, Fiorentina e Udinese hanno numeri peggiori in assoluto, ma tra le squadre di vertice il dato degli azzurri spicca e sicuramente preoccupa.