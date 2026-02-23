Atalanta-Napoli, rigore negato ad Hojlund: marito impreca e la moglie lo accoltella. La ricostruzione

Una partita di Serie A che finisce al centro di un grave episodio di cronaca. Durante Atalanta-Napoli, un 40enne tifoso azzurro ha iniziato a imprecare davanti alla televisione per il rigore negato a Hojlund. La moglie, 35 anni, ha creduto che quegli insulti fossero rivolti a lei. Ne è nata una lite degenerata in un’aggressione con coltelli. L’uomo è stato ricoverato all’Ospedale del Mare, la donna arrestata dai carabinieri con accuse pesanti.

La lite durante Atalanta-Napoli

Tutto accade mentre il Napoli affronta l’Atalanta, nella sfida poi terminata 2-1 per i nerazzurri. L’episodio contestato riguarda il contatto tra Hien e Hojlund, con il rigore inizialmente assegnato e poi annullato. Davanti allo schermo, il 40enne si lascia andare a una serie di parolacce per l’andamento della partita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, e riportato da Fanpage, la moglie avrebbe interpretato quelle imprecazioni come offese personali. A quel punto la discussione si accende. La donna lo avrebbe minacciato, intimandogli di andare via.

Al rifiuto del marito, la 35enne avrebbe impugnato un paio di forbici e le avrebbe lanciate contro di lui. Subito dopo avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe tentato di colpirlo al fianco sinistro. Fallito il primo tentativo, avrebbe puntato all’altro lato.

L’intervento dei soccorsi e l’arresto

Sanguinante, l’uomo sarebbe riuscito a chiamare prima il 112 e poi il 118. L’ambulanza dell’Asl lo ha trasportato all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Nel frattempo i militari della stazione Capodimonte sono intervenuti nell’abitazione della coppia, nel quartiere del centro storico di Napoli. All’interno avrebbero trovato un coltello conficcato in una parete. Secondo la ricostruzione, durante la telefonata ai soccorsi la donna avrebbe continuato a scagliare lame contro il marito.

La 35enne viene arrestata per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È stata denunciata anche per porto di coltelli, dopo il ritrovamento di altre tre lame nella sua borsa, tra cui un apriostriche.