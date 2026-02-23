Atalanta-Napoli, incredibile da Mediaset: “Il gol di Pasalic è irregolare!”

La sfida tra Atalanta e Napoli continua a far discutere anche a distanza di ore dal fischio finale. Dopo gli episodi legati al doppio contatto tra Hien e Hojlund e al gol annullato a Gutierrez, l’attenzione si sposta ora sulla rete di Pasalic. Durante la trasmissione Pressing su Canale 5, Graziano Cesari ha analizzato l’azione che ha portato al gol del centrocampista croato, sollevando dubbi pesanti sull’operato dell’arbitro Chiffi e del VAR. Un episodio che rischia di alimentare nuove polemiche in Serie A.

La moviola di Mediaset accende il dibattito

Nel corso di Pressing, l’ex arbitro Graziano Cesari ha messo sotto la lente l’azione che precede il gol di Pasalic in Atalanta-Napoli. Secondo l’analisi proposta su Canale 5, ci sarebbe un fallo su Mazzocchi non rilevato.

“La difformità di Chiffi è evidente anche dal gol di Pasalic: guardate cos’è successo prima. Chiffi è di nuovo lì, vicino, Mazzocchi è in possesso di pallone e arriva Zalewski che lo butta giù. E allora? Questo non è fallo? Dov’è l’uniformità di giudizio? E’ sicuramente più fallo di quello di Hojlund su Hien. E Chiffi è piazzato benissimo, tutte decisioni diverse nella stessa partita”.

Parole nette, che puntano il dito contro la gestione dell’arbitro Chiffi. L’episodio, secondo Cesari, avrebbe dovuto essere sanzionato prima della conclusione vincente di Pasalic.