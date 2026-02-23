Atalanta-Napoli, lo sfogo del calciatore azzurro nella notte: “Che pagliacciata il calcio di oggi”

Continua a far discutere Atalanta-Napoli, sfida che ha visto gli azzurri perdere in rimonta e reclamare a gran voce per due episodi arbitrali estremamente discutibili. Su tutti, la rete annullata dall’arbitro Chiffi per un presunto fallo di Hojlund su Hien, prima del passaggio decisivo per Gutierrez. Dopo lo sfogo in diretta del d.s. Manna, sono arrivate anche le parole social di un protagonista degli azzurri.

Contini sbotta sui social: frasi durissime dopo Atalanta-Napoli

In piena note, Nikita Contini, terzo portiere del Napoli e anima partenopea, si è lasciato andare a un commento duro e netto, attraverso il proprio account Instagram.

Pensiero notturno. Però… che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possono venire ovunque.. E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare e non poco… Ma che pagliacciata il calcio di oggi. O’ pallon è na cosa seria! Altrimenti meglio che ci diamo al ballo”.

Dopo settimane di polemiche, errori arbitrali, anche a sfavore del Napoli, Contini ha perso definitivamente la pazienza e ha deciso di lasciarsi andare a uno sfogo sentito e sincero. Non è l’unico in questo weekend, lo stesso è successo con Rafael Leao. I due si aggiungono ad una lista di protagonisti che hanno mostrato insofferenza per alcune decisioni in questa stagione così contestata.