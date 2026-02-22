Atalanta-Napoli, Manna furioso: “Gol annullato imbarazzante, non è calcio. Facciamo la figura dei co**ioni”

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Atalanta-Napoli, sfogandosi duramente per l’episodio che ha portato all’annullamento del secondo gol degli azzurri per un presunto fallo di Hojlund su Hien. Il ds dei partenopei è esploso di rabbia in diretta.

“È incommentabile. Facciamo un gol, non c’è nessun contatto e nessun fallo. Per me non c’è stato neanche un controllo del VAR. Vai 2-0 e la partita cambia. Viene annullato un gol imbarazzante. Dov’è il fallo? Cosa ci sta a fare il VAR? Siamo stati buoni, cari, abbiamo subito. A Torino, col Verona. Ma questo è imbarazzante. Ogni domenica c’è una squadra che si lamenta. Questo non è giusto e questo non è calcio. É imbarazzante. Non ho altre parole.

Sull’episodio del rigore, come fai a sapere della forza del contatto? Ma se l’hai chiamato col VAR, perché dopo non lo chiamano? Il VAR perchè non lo richiama sul gol annullato? Non c’è niente, cosa c’è? Magari perdiamo 3-2, ma è incredibile. Fai una partita così a Bergamo e viene annullato un gol assurdo. È un paradosso, bisogna fare qualcosa. Urgono riflessioni. Il rigore posso accettarlo, ma se non c’è niente, non c’è niente, altrimenti facciamo la figura dei co**ioni e non ci piace e facciamo fatica a lavorare”.