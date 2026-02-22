Napoli, la novità fa sorridere Conte: il calciatore è rientrato!

Kevin De Bruyne is in the city! Il fuoriclasse belga, dopo mesi di lontananza dal campo e, in generale, dall’ambiente partenopeo, è tornato a Napoli quest’oggi. Un gran segnale per la speranza di recuperare King Kev, fuori da ottobre in occasione di Napoli-Inter. Ora, KDB è di nuovo in città ed è andato tutto secondo i piani programmati. Palla ora a mister Antonio Conte e al suo staff per far ritrovare al centrocampista il miglior stato di forma per garantire il rientro nelle rotazioni in questo sprint finale. Forse, si intravede la luce in fondo al tunnel.

De Bruyne è tornato a Napoli: il piano

Quest’oggi, proprio a ridosso del fischio d’inizio di una gara nefasta come Atalanta-Napoli, si è verificato fuori dal terreno di gioco un evento altrettanto importante. Infatti, mentre al Gewiss Stadium si giocava, all’aereoporto internazionale di Napoli, si è palesata la presenza di Kevin De Bruyne. Dopo mesi dal pesante infortunio muscolare accusato e il conseguente rientro in Belgio, il centrocampista belga è tornato in città per completare l’ultima parte del percorso riabilitativo e focalizzarsi a pieno sul recupero a pieno regime. Già da domani potrebbe presentarsi a Castel Volturno.

Bella notizia, ma tanta cautela: Conte predica calma

Seppur il rientro di De Bruyne a Napoli sia una bella notizia, il ritorno in campo non sarà immediato, tutt’altro. Infatti, prima del fischio d’inizio di Atalanta-Napoli, mister Antonio Conte si è pronunciato sui possibili tempi per il recupero dello stato di forma di King Kev.

Ecco le sue parole a DAZN:

“Rientro di De Bruyne? Discorso a parte, simile a Lukaku. Intanto torna, poi vediamo. Ma i tempi di recupero non penso che saranno brevissimi così come non lo sono per Romelu. Sono infortuni seri che sai che se succedono rischi di perdere il giocatore per tutto l’anno. Bisogna capire quando rientrano e come rientrano”.