Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Atalanta-Napoli, Conte: “Vogliamo dominare”, poi l’annuncio preoccupante su McTominay e De Bruyne

di
Conte nel pre partita di Atalanta-Napoli

Antonio Conte ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Atalanta-Napoli ai microfoni di DAZN, concentrandosi sulla sfida imminente, ma fornendo anche aggiornamenti sugli infortunati. Parole non così confortanti da parte del tecnico leccese, che si è soffermato principalmente sulle condizioni di McTominay e De Bruyne.

Atalanta-Napoli, Conte smorza l’entusiasmo: le condizioni degli infortunati

In apertura di intervista, Conte si è voluto soffermare sulla forza dell’Atalanta, in piena corsa per la Champions:

“Sicuramente sarà una partita dove ci vorrà tanta energia. Vogliamo dominare la gara, non siamo quel tipo di squadra che aspetta e difende. Sono importantissimi i duelli. Anche loro hanno le chance per fare male, con Sulemana o Zalewski o Samardzic. Nell’Atalanta ci sono tanti giocatori bravi che possono fare benissimo”.

Sul tema infortuni, invece, Conte non ha usato tanti giri di parole e non ha affatto lanciato un messaggio confortante:

Per i recuperi parlate con i dottori. McTominay non lo vedo dalla gara col Genoa. Ha un’infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare. Io vi riferisco quello che mi dicono i dottori.

Per De Bruyne è un discorso diverso. State vedendo la fatica con Lukaku. Facciamo dei discorsi che non c’entrano niente. Valuteremo dopo il rientro, ma i tempi di recupero non sono brevissimi, anzi. Gli infortuni ai tendini rischiano di farti perdere un giocatore per tutta la stagione.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie