Cruciani punge: le parole su Maradona fanno infuriare ancora i tifosi del Napoli

Negli ultimi giorni, l’antisportività nel mondo del calcio è tornata agli onori delle cronache per colpa della simulazione di Bastoni in Inter-Juve. Per difendersi, Chivu è arrivato a tirare in ballo anche la celeberrima “mano de dios” di Diego Armando Maradona e tale riferimento ha diviso gli addetti ai lavori. Gli ospiti del Nume1 podcast hanno commentato queste parole, con Giuseppe Cruciani che non vede nel celebre gesto di Maradona nulla di diverso rispetto a quanto fatto da Bastoni.

Cruciani fa arrabbiare i tifosi del Napoli: stoccata su Maradona

Il dibattito sulle parole di Chivu riguardo Maradona hanno scatenato un dibattito molto acceso al Numer1 podcast. Per Sandro Sabatini, si tratta di un riferimento assolutamente errato poiché il gesto del Pibe de Oro non si trattava di un gesto puramente antisportivo, ma di un gesto di natura politica e sociale. Decisamente contrario a questa tesi Giuseppe Cruciani che, ancora una volta, non ha potuto fare a meno di rilasciare una frase che sicuramente non farà piacere ai tifosi del Napoli: