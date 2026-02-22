Atalanta-Napoli, parla Hien: “Contatto con Hojlund? Vi rivelo cosa penso della scelta dell’arbitro”

Isak Hien è intervenuto alla fine di Atalanta-Napoli, svelando ai microfoni di DAZN la sua versione sul gol annullato agli azzurri per un presunto fallo di Hojlund ai suoi danni. Le parole del difensore fanno certamente discutere.

Hien senza dubbi: le parole sul presunto fallo di Hojlund in Atalanta-Napoli

Il centrale dell’Atalanta è stato protagonista di ben due episodi nel corso del match del Gewiss Stadium. Nel primo tempo, l’arbitro Chiffi lo ha prima sanzionato con un giallo per un fallo da rigore su Hojlund, salvo revocare la sua decisione dopo consulto al VAR. Ad inizio ripresa, invece, lo stesso centrale avrebbe lui subito una strattonata da parte del centravanti danese, portando alla scelta di annullare la rete di Gutierrez.

Su questa seconda scelta, che ha portato alla rabbia di Giovanni Manna, lo stesso Hien ha dichiarato:

“Ovvio che per me è fallo. A me non piace parlare di queste cose dopo la partita. Hojlund mi tiene le braccia e se non mi faceva cadere arrivavo sul pallone. Qualcuno può dirti che non è fallo, ma per me è fallo”.

Atalanta-Napoli, Palladino difende Hien: il commento sul gol annullato

Nel post partita anche Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN, dando la sua versione sul tanto discusso episodio, che farà ancora parlare nei prossimi giorni:

“C’è assolutamente una trattenuta e viene spinto a terra. Per me non c’è nulla da dire, è un fallo chiaro ed evidente perchè c’è un contatto. Poi capisco la posizione del Napoli, ma io vedo un episodio chiaro e ho parlato con Hien che era in vantaggio”.

Un’opinione forte quella del tecnico dell’Atalanta, che ha preso le difese del suo calciatore, andando controcorrente rispetto alle polemiche scoppiate proprio al fischio finale del match del Gewiss Stadium.