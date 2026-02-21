Mazzata Napoli, un big non ce la fa: Conte stravolge tutto a Bergamo

Il Napoli scenderà in campo domani per affrontare l’Atalanta. Gli azzurri dovranno ancora fare a meno di tanti calciatori e non ci sono novità positive sotto questo punto di vista. Secondo Sky Sport, Scott McTominay alzerà bandiera bianca. Conte ha già pronto così un Napoli rivoluzionato, con Alisson Santos dall’inizio in attacco.

McTominay alza bandiera bianca

Le ultime notizie da Sky Sport segnalano le possibili novità della formazione del Napoli per la partita contro l’Atalanta. Conte dovrà certamente fare a meno ancora una volta di McTominay: lo scozzese non è partito per Bergamo e salterà così la sua terza partita consecutiva. L’allenatore sarebbe così pronto a regalare la prima gara da titolare con la maglia azzurra a Alisson Santos, con Elmas a centrocampo accanto a Lobotka. Solo panchina per Gilmour, ancora non al meglio.

La probabile formazione del Napoli: sorpresa Alisson Santos

Alisson Santos, che giocherà accanto ai “soliti” Vergara e Hojlund, non dovrebbe essere l’unica sorpresa. Sulle fasce del 3-4-2-1, infatti, Conte è intenzionato a premiare Mazzocchi e Gutierrez. La scelta nasce dall’idea di regalare riposo a Spinazzola (non al 100%) e conservare Politano come possibile cambio. In porta, è in vantaggio Vanja Milinkovic-Savic, mentre in difesa il trittico titolare dovrebbe essere quello composto da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus.

Qual è la probabile formazione del Napoli? Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Hojlund, Alisson Santos.

Chi giocherà al posto di McTominay? Elmas verrà confermato nei due di centrocampo, con Alisson Santos in attacco.