Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: quante sorprese da parte di Conte

Sarà un Atalanta-Napoli di grande importanza per la corsa Champions di entrambe le squadre. Gli azzurri, dopo la sconfitta della Juventus con il Como, vogliono provare ad allungare definitivamente sul quinto posto, nonostante le assenze permanenti per infortunio. Gli uomini di Palladino, invece, hanno la chance di accorciare proprio sui bianconeri e di riagganciare proprio la squadra di Fabregas, rientrando in pieno nella corsa al quarto posto.

Atalanta-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Conte

Il primo dubbio sciolto da Antonio Conte è quello in porta, con Milinkovic-Savic che difenderà i pali a discapito di Meret. Classica difesa a tre con Beukema, Buongiorno e il rientrante Juan Jesus. Sulla linea di centrocampo agiranno Mazzocchi a destra, Gutierrez a sinistra, con Lobotka ed Elmas in mezzo. Panchina per Politano e Spinazzola. Davanti ancora Vergara, ma soprattutto Alisson Santos, che giocherà per la prima volta da titolare. Unica punta il solito Hojlund.

L’Atalanta risponde con il solito Carensecchi tra i pali, la difesa composta da Scalvini, Hien e Kolasinac. Sugli esterni agiranno Bellanova e Zappacosta, con De Roon e Pasalic in mezzo. Il tridente offensivo sarà composto da Sulemana, Zalewski e Krstovic. Panchina iniziale per Bernasconi, Ederson e Scamacca.

