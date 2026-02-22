Atalanta-Napoli, anche Edo De Laurentiis si sfoga: messaggio chiarissimo! FOTO

Una sfida tra Atalanta e Napoli che farà ancora tanto discutere per alcuni decisioni arbitrali prese sia nel primo che nel secondo tempo. Il tutto racchiuso i quei due episodi che ha visto coinvolti in entrambe le dinamiche Hojlund e Hien. Prima il rigore assegnato e poi revocato al VAR e successivamente il la rete del 2-0 tolta al Napoli per un presunto fallo iniziale del danese sullo svedese. Una situazione che ha lasciato perplessi in molti, tra cui il vicepresidente azzurro, Edoardo De Laurentiis.

Il messaggio del vicepresidente è netto: che bordata al VAR

Un messaggio semplice, ma allo stesso dal profondo significato. è questo quanto fatto da Edo De Laurentiis tramite il proprio profilo ufficiale Instagram al termine della sfida contro l’Atalanta.

Un semplice “Che VAR” accompagnato da una grossa risata, prendendo il tutto con ironia dopo le scelte fatte dalla direzione di gara durante la sfida contro i bergamaschi.