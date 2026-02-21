Napoli, McTominay out con l’Atalanta? Scelto già il possibile sostituto

Il Napoli rischia di non avere a disposizione Scott McTominay nemmeno per la sfida contro l’Atalanta, prevista per domani alla ‘New Balance Arena’. Le prossime ore potrebbero portare delle novità, ma le sensazioni attorno alle noie fisiche centrocampista scozzese non restano positive. Per evitare rischi in un finale di stagione incandescente e con il mondiale americano alle porte, il club valuta i possibili sostituti per la sfida di Bergamo. La soluzione più concreta porta ad Elmas in mediana, mentre sulla trequarti offensiva potrebbe toccare ad Alisson Santos.
Alisson Santos pronto a prendersi la scena
Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il talento brasiliano, è il nome nuovo che potrebbe regalare nuova linfa alla trequarti azzurra, in caso di ulteriore forfait di McTominay. Alisson Santos, già in gol all’esordio in campionato contro la Roma al Maradona, ha impressionato per personalità e capacità di muoversi tra le linee, qualità che Conte apprezza particolarmente.
La sua freschezza tecnica, unita alla rapidità nel leggere gli spazi lo rende un candidato credibile per affiancare Vergara. Una scelta che darebbe imprevedibilità alla manovra e offrirebbe alla squadra intensità e verticalità
Tra certezze e ballottaggi: il Napoli verso Bergamo
Il resto della formazione azzurra sembra già delineato. In difesa spazio a Beukema, Buongiorno e Juan Jesus, chiamati a contenere la fisicità dell’attacco della dea. Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Politano e Gutierrez, mentre Spinazzola agirà sulla corsia mancina.
Nessun dubbio invece sul fronte offensivo: sarà ancora una volta l’infaticabile Rasmus Hojlund a guidare l’attacco, punto di riferimento imprescindibile a cui si aggrappa il Napoli in un crocevia importante per la corsa Champions.