Napoli, si lavora ad un esterno in Serie A: può arrivare a parametro zero!

Giovanni Manna in primo piano. Il Napoli è su Celik

Oltre agli impegni di campo, il Napoli continua a monitorare ciò che avviene sul fronte mercato in vista dell’estate. Gli azzurri, che domani saranno in campo in occasione della sfida contro l’Atalanta a Bergamo, cercano rinforzi e sono pronti a sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nei prossimi mesi. La lente d’ingrandimento del DS Manna è adesso sul calciatore della Roma Zeki Celik, che potrebbe lasciare la Capitale a parametro zero diventando un prezioso oggetto di mercato.

Napoli a caccia di rinforzi, spunta un’opportunità dalla Serie A: è un parametro zero

Sebbene il calciomercato estivo sia ancora piuttosto lontano, i vari club di Serie A sono sempre al lavoro per definire le prossime strategie e valutare con calma ed accuratezza tutto ciò che riguarda il proprio futuro. Anche le squadre di vertice e quelle in lotta per i piazzamenti europei si trovano spesso costrette a dover salutare alcune pedine importanti, specialmente se si tratta di giocatori in scadenza di contratto.

È questo il caso che riguarda la Roma e Zeki Celik. Il contratto del turco scadrà il prossimo 30 giugno e i giallorossi vorrebbero rinnovarlo, adeguando al contempo l’attuale stipendio da 2 milioni di euro a stagione verso cifre più alte. Le richieste dell’ex Lille sarebbero tuttavia ben più alte rispetto a quanto atteso, motivo che spinge la Roma a valutare l’addio a fine stagione. In questo scenario, come riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe valutando l’inserimento: Celik è diventato un riferimento per i giallorossi, ma se non si troverà l’intesa per proseguire insieme, ecco che il calciatore diventerebbe un elemento molto stuzzicante per Manna in vista del prossimo anno.

Celik in campo contro il Milan
Zeki Celik, difensore della Roma e obiettivo di mercato del Napoli

Roma e Napoli avvisate: non solo gli azzurri su Celik, spuntano anche altre due big

La possibilità di arrivare a prendere un calciatore rivelatosi valido alla Roma e ai ritmi del calcio italiano intriga molto il Napoli, ma non solo. Oltre agli azzurri, emerge l’interesse di altre due grandi del calcio dello Stivale.

Nello specifico, anche Inter e soprattutto Juventus starebbero monitorando la situazione. I nerazzurri hanno dimostrato di saper puntare e valorizzare al meglio gli uomini provenienti dal mercato a zero, mentre per la Vecchia Signora si tratterebbe di un rinforzo interessante lungo una corsia destra che necessita rincalzi.

Vincenzo Salvaggio

Classe 2000, mosso dall'amore per il calcio, la scrittura e la comunicazione giornalistica. Anima siciliana in terra lombarda, cerco di mettere la dedizione e la passione che ho dentro in tutto ciò che faccio.
