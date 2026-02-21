Napoli, si lavora ad un esterno in Serie A: può arrivare a parametro zero!

Oltre agli impegni di campo, il Napoli continua a monitorare ciò che avviene sul fronte mercato in vista dell’estate. Gli azzurri, che domani saranno in campo in occasione della sfida contro l’Atalanta a Bergamo, cercano rinforzi e sono pronti a sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nei prossimi mesi. La lente d’ingrandimento del DS Manna è adesso sul calciatore della Roma Zeki Celik, che potrebbe lasciare la Capitale a parametro zero diventando un prezioso oggetto di mercato.

Napoli a caccia di rinforzi, spunta un’opportunità dalla Serie A: è un parametro zero

Sebbene il calciomercato estivo sia ancora piuttosto lontano, i vari club di Serie A sono sempre al lavoro per definire le prossime strategie e valutare con calma ed accuratezza tutto ciò che riguarda il proprio futuro. Anche le squadre di vertice e quelle in lotta per i piazzamenti europei si trovano spesso costrette a dover salutare alcune pedine importanti, specialmente se si tratta di giocatori in scadenza di contratto.

È questo il caso che riguarda la Roma e Zeki Celik. Il contratto del turco scadrà il prossimo 30 giugno e i giallorossi vorrebbero rinnovarlo, adeguando al contempo l’attuale stipendio da 2 milioni di euro a stagione verso cifre più alte. Le richieste dell’ex Lille sarebbero tuttavia ben più alte rispetto a quanto atteso, motivo che spinge la Roma a valutare l’addio a fine stagione. In questo scenario, come riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe valutando l’inserimento: Celik è diventato un riferimento per i giallorossi, ma se non si troverà l’intesa per proseguire insieme, ecco che il calciatore diventerebbe un elemento molto stuzzicante per Manna in vista del prossimo anno.

Roma e Napoli avvisate: non solo gli azzurri su Celik, spuntano anche altre due big

La possibilità di arrivare a prendere un calciatore rivelatosi valido alla Roma e ai ritmi del calcio italiano intriga molto il Napoli, ma non solo. Oltre agli azzurri, emerge l’interesse di altre due grandi del calcio dello Stivale.

Nello specifico, anche Inter e soprattutto Juventus starebbero monitorando la situazione. I nerazzurri hanno dimostrato di saper puntare e valorizzare al meglio gli uomini provenienti dal mercato a zero, mentre per la Vecchia Signora si tratterebbe di un rinforzo interessante lungo una corsia destra che necessita rincalzi.