Atalanta – Napoli, Conte ha deciso: novità di formazione!

Quello tra Atalanta e Napoli sarà un match fondamentale in chiave Champions League per la squadra di Antonio Conte. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ed il pareggio contro la Roma, gli azzurri vogliono tornare alla vittoria per non rischiare di avvicinarsi ulteriormente al quinto posto in classifica attualmente occupato dalla Juventus. Anche contro i nerazzurri saranno diverse le assenze a cui dovrà far fronte il tecnico salentino, con Scott McTominay ancora in dubbio.

Verso Atalanta-Napoli, McTominay ancora in dubbio

Scott McTominay è sulla strada del recupero ma la sua presenza per la trasferta di Bergamo è ancora in forte dubbio. Il centrocampista del Napoli starebbe completando il percorso di recupero e il suo rientro in gruppo sarebbe vicino. Il piano di gestione prevede però ancora prudenza e per questa ragione lo scozzese potrebbe non prendere parte alla sfida contro l’Atalanta.

Napoli, con McTominay out chance per Alisson Santos dal primo minuto

In attesa di capire se Scott McTominay recupererà per scendere in campo dal primo minuto contro l’Atalanta, Antonio Conte studia soluzioni alternative. Come racconta la ‘Gazzetta dello Sport’, con lo scozzese in campo, ad agire alle spalle di Hojlund sarebbero ancora una volta Elmas e Vergara.

In caso di forfait da parte dell’ex Manchester United, il tecnico azzurro potrebbe decidere di schierare dal primo minuto Alisson Santos. Il brasiliano, autore del gol del pareggio contro la Roma, prenderebbe posto sulla trequarti insieme a Vergara, con Elmas che scalerebbe a centrocampo al fianco di Lobotka.