Atalanta-Napoli, occhio alle mosse fuori dal campo: piace un giocatore della Dea!

Giovanni Manna in primo piano. Il Napoli è su Celik

Vigilia del match del New Balance Arena fra Atalanta e Napoli, in programma domani alle 18. Un match che si presuppone avvincente, ma che non sarà solo sul campo, bensì anche sul lato mercato. Secondo Nicolò Schira infatti, gli azzurri starebbero monitorando Honest Ahanor, già obiettivo del club napoletano nella sessione estiva.

Napoli su Ahanor: osservato speciale nella gara con l’Atalanta

Il Napoli non ha mai staccato gli occhi da Ahanor, difensore italiano classe 2008, e domani contro l’Atalanta avrà l’occasione di osservarlo da vicino.

Il calciatore nerazzurro è da tempo uno degli obiettivi del club azzurro per rinforzare la rosa, con l’interesse già mostrato nella scorsa sessione estiva, dove però è stato battuto nella concorrenza proprio dalla società bergamasca, che ha realizzato un investimento importante (16 milioni di euro + 4 di bonus) per portarlo alla corte di Palladino.

Viste le buone prestazioni e la fase di crescita del 17enne, il Napoli sembrerebbe sempre più convinto, e come confermato da Nicolò Schira sul suo profilo X, gli azzurri continuano a monitorarlo, con la volontà di portarlo a Napoli già nella prossima sessione estiva.

