Addio Beukema, rivoluzione nella difesa del Napoli: scelto già il sostituto

Il Napoli continua a pensare come modulare i tasselli della sua rosa. Nel mirino finisce ancora una volta uno degli acquisti estivi: secondo Tuttomercatoweb, potrebbe dire addio a giugno Sam Beukema, con il nome di Uomar Solet nel mirino per sostituirlo.

Sorpresa Napoli: Beukema può dire addio, scelto il sostituto

Fa il punto sulle possibili mosse in difesa Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb. Si configura qui uno scenario in cui il reparto arretrato azzurro verrebbe sostanzialmente stravolto, con Sam Beukema che potrebbe già dire addio. Il difensore, acquistato in estate dal Bologna, non è mai entrato nelle grazie di Conte e si giocherà tutto nelle prossime gare, dove avrà maggiore spazio a causa dell’infortunio di Rrahmani. Qualora non dovesse dare risposte all’altezza, secondo Tmw, potrebbe già lasciare il Napoli, con alcuni club di Premier League interessati.

Solet corre palla al piede durante una partita dell'Udinese
Solet in campo con l’Udinese

Solet come possibile sostituto

Il Napoli, a sua volta, avrebbe anche scelto il nuovo ingresso nel reparto. Si tratterebbe di Oumar Solet, difensore dell’Udinese autore già di 3 gol in questo campionato. Al momento, il suo è solo un nome in lista, ma l’elevato gradimento azzurro potrebbe convincere il club ad effettuare molto presto la sua prima mossa per anticipare la concorrenza.

