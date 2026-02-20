Rinnovo McTominay, le parti hanno già deciso: ecco quando si troverà l’accordo!

Il futuro di Scott McTominay non è mai stato in discussione. Sin dal suo arrivo, il centrocampista scozzese, è rimasto incantato dai tifosi e dall’amore che si respira per il Napoli in città. L’ex Manchester United è diventato ormai parte della famiglia dei partenopei, con le sue parole che spesso hanno infiammato i loro cuori.

McTominay sempre più napoletano: accordo entro fine stagione

McTominay è entrato nel cuore di Napoli e dei napoletani. Aurelio De Laurentiis è pronto a premiare quanto fatto sul terreno di gioco e, per questo motivo, si lavora al rinnovo contrattuale. Attualmente in scadenza nel 2028, si va verso il prolungamento fino al 2030, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo canale YouTube.

Le parti già hanno deciso di voler proseguire insieme, con l’accordo che – molto probabilmente – verrà trovato entro la fine della stagione.