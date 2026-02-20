Atalanta-Napoli, McTominay recupera? Lo scozzese rivela le sue condizioni

A due giorni dal big match contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, Scott McTominay si concede ad una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. L’MVP della scorsa stagione di Serie A ha toccato vari punti: dalla lotta per lo Scudetto alla possibile convocazione per la sfida contro la Dea, senza dimenticare la grande sinergia con i compagni di squadra.

Atalanta-Napoli, parla McTominay: le sue condizioni

Scott McTominay, assente nelle ultime due gara contro il Como e la Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il fuoriclasse scozzese ha parlato così delle sue condizioni fisiche in vista della gara di domenica contro l’Atalanta:

“Non so ancora se sarò convocato. Ho un problema al tendine che bisogna gestire: non è semplice. Sto dando il massimo tutti i giorni per esserci. Da giocatore è molto dura arrivare al centro sportivo e non poter svolgere l’allenamento con i tuoi compagni di squadra. Voglio dispersamente tornare in campo e giocare, ma deve essere sicuro per le mie condizioni fisiche”

L’ex Manchester United, protoganista assoluto del quarto Scudetto azzurro, non poteva che toccare il tema della corsa al tricolore:

“Noi dobbiamo continuare a lavorare normalmente, senza parlare troppo del campionato. Giochiamo e pensiamo una partita alla volta, poi vedremo alla fine cosa succederà“

McTominay cita il gruppo: parole al miele dello scozzese

Oltre ad essere uno dei giocatori più forti ed incisivi nel rettangolo verde, Scott McTominay ha dimostrato a più riprese di essere un vero e proprio leader per lo spogliatoio del Napoli. In questa sua intervista, difatti, non poteva mancare un passaggio sul gruppo azzurro, in particolare su Rasmus Hojlund, suo compagno già al Manchester United: