Napoli, nessun colpo di scena: la scelta resta immutata

Arrivano delle brutte notizie per quanto riguarda il Napoli e, in particolar modo, parte della propria tifoseria. Nonostante il ricorso avvenuto nelle scorse settimane, è arrivato l’esito negativo del Tar del Lazio riguardo il divieto dei tifosi del Napoli residenti in Campania di poter seguire le partite dei partenopei in trasferta.
Napoli, ricorso rigettato: confermato il divieto di trasferta per i residenti in Campania
Non arriva alcuna sorpresa dalla decisione del Tar del Lazio riguardo la decisione del Viminale di non permettere ai tifosi del Napoli residenti in Campania di poter assistere la propria squadra del cuore nelle trasferte di Serie A. Il Tar del Lazio ha infatti deciso di rigettare il ricorso e non permettere dunque ai tifosi azzurri residenti in Campania. di assistere alle trasferte fino a fine stagione.
Nonostante ciò, l’avvocato Angelo Pisani annuncia di non voler mollare la presa, rispettando la decisione del Tar ma al contempo intento a rivolgersi al Consiglio di Stato, come riportato a Radio Marte. L’avvocato non vuole che un provvedimento del genere colpisca tutti i cittadini e non solo quelli colpevoli, dunque la battaglia legale proseguirà.