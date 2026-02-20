Napoli, arrivano le difese a Conte sugli infortuni: “Questa storia ha stancato!”

Antonio Conte è al centro delle critiche – per molti – a causa dei numerosi infortuni in casa Napoli. La sua preparazione atletica è, spesso, stata messa in discussione, in quanto eccesiva e faticosa. Non sono mancate le difese al tecnico: per lui si è schierato Salvatore Caiazza sul quotidiano Il Roma.
Colpa di Conte? Arrivano le difese
Salvatore Caiazza, sull’edizione odierna de Il Roma, ha spiegato che gli infortuni non siano dovuti al lavoro di Antonio Conte:
“Ogni volta che c’è un infortunio, la colpa cade sulla preparazione del tecnico. Questa storia ha stancato. Sono ormai passati tanti mesi dai ritiri estivi e pensare che Rrahmani si sia fermato di nuovo perché è stato tremato tra luglio e agosto, è paradossale. Il modus operandi di Conte è diverso da altri allenatori, ma nessuno si aspettava 36 infortuni. Se il difensore kosovaro corre e, cadendo, si lesione il bicipite femorale, non si capisce perché il colpevole sia Conte”.