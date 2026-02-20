Napoli, arrivano le difese a Conte sugli infortuni: “Questa storia ha stancato!”

Antonio Conte è al centro delle critiche – per molti – a causa dei numerosi infortuni in casa Napoli. La sua preparazione atletica è, spesso, stata messa in discussione, in quanto eccesiva e faticosa. Non sono mancate le difese al tecnico: per lui si è schierato Salvatore Caiazza sul quotidiano Il Roma.

Salvatore Caiazza, sull’edizione odierna de Il Roma, ha spiegato che gli infortuni non siano dovuti al lavoro di Antonio Conte:

“Ogni volta che c’è un infortunio, la colpa cade sulla preparazione del tecnico. Questa storia ha stancato. Sono ormai passati tanti mesi dai ritiri estivi e pensare che Rrahmani si sia fermato di nuovo perché è stato tremato tra luglio e agosto, è paradossale. Il modus operandi di Conte è diverso da altri allenatori, ma nessuno si aspettava 36 infortuni. Se il difensore kosovaro corre e, cadendo, si lesione il bicipite femorale, non si capisce perché il colpevole sia Conte”.