Napoli, arriva la doccia fredda: azzurri in fondo a questa classifica

Il percorso europeo del Napoli è stato certamente sottotono e lontanissimo dalle aspettative dei tifosi e dell’ambiente a inizio anno. I risultati negativi e il 30° posto finale nel girone unico di UEFA Champions League, inseriscono gli azzurri non solo all’ultimo posto tra le italiane in classifica, ma anche in fondo ai ricavi totali dalla maggiore coppa europea.

Napoli in Champions, solo circa 5 milioni di euro i ricavi azzurri

Come riporta Calcio & Finanza, il ricavo totale delle italiane rispetto alla prima fase di Champions League è pari a 43.2 milioni di euro. La fetta percepita dai partenopei è però solamente di 4,9 milioni di euro, meno della metà dell’Inter (11,23 milioni), l’Atalanta (11,83 milioni) e ancor meno rispetto alla Juventus (15,23 milioni).

Un bottino veramente esiguo, dovuto certamente al 30° posto, e alla mancanza dunque del bonus delle prime 16 classificate, ma anche e soprattutto a causa delle sole due vittorie e due pareggi, su otto partite. Come noto, infatti, la UEFA concede 2,1 milioni per le vittorie e 700mila euro per i pareggi.

I risultati e la classifica ha dunque causato agli azzurri un ‘occasione sprecata’ per poter ottenere un maggior guadagno dalla più grande competizione europea per club.