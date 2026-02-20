Home ->

Napoli, arriva la doccia fredda: azzurri in fondo a questa classifica

Antonio Conte durante ala gara di Serie A 2026

Il percorso europeo del Napoli è stato certamente sottotono e lontanissimo dalle aspettative dei tifosi e dell’ambiente a inizio anno. I risultati negativi e il 30° posto finale nel girone unico di UEFA Champions League, inseriscono gli azzurri non solo all’ultimo posto tra le italiane in classifica, ma anche in fondo ai ricavi totali dalla maggiore coppa europea.

Napoli in Champions, solo circa 5 milioni di euro i ricavi azzurri

Come riporta Calcio & Finanza, il ricavo totale delle italiane rispetto alla prima fase di Champions League è pari a 43.2 milioni di euro. La fetta percepita dai partenopei è però solamente di 4,9 milioni di euro, meno della metà dell’Inter (11,23 milioni), l’Atalanta (11,83 milioni) e ancor meno rispetto alla Juventus (15,23 milioni).

Un bottino veramente esiguo, dovuto certamente al 30° posto, e alla mancanza dunque del bonus delle prime 16 classificate, ma anche e soprattutto a causa delle sole due vittorie e due pareggi, su otto partite. Come noto, infatti, la UEFA concede 2,1 milioni per le vittorie e 700mila euro per i pareggi.

I risultati e la classifica ha dunque causato agli azzurri un ‘occasione sprecata’ per poter ottenere un maggior guadagno dalla più grande competizione europea per club.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
