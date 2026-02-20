McTominay svela tutto: dalla decisione sul futuro al rapporto con Conte e i napoletani

Scott McTominay ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato della sua esperienza con il Napoli, del rapporto con Antonio Conte e di come ha vissuto l’adattamento alla Serie A. In particolare, il centrocampista ha discusso anche del suo futuro. Lo scozzese ha raccontato anche dei suoi progressi sul piano tattico e fisico, sottolineando quanto la sua esperienza in Italia lo abbia fatto crescere.

Il rapporto con Conte e l’influenza sul suo gioco

Nel corso dell’intervista, McTominay ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte, allenatore che ha lasciato un segno profondo nella sua carriera.

“Ci alleniamo molto, lavoriamo duramente, questo spiega il successo dell’anno scorso, la vittoria del campionato e della Supercoppa. Il lavoro che fai a porte chiuse emerge nelle partite. Cambiano i volumi di lavoro, l’intensità, ma i giocatori rispettano le indicazioni e devono dare il massimo ogni giorno. Antonio è un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce benissimo il calcio. È diverso da qualsiasi allenatore abbia avuto in passato. Con lui o dai il massimo o hai un problema”.

L’adattamento a Napoli e il futuro nel club

Quando McTominay è stato interrogato sul suo adattamento alla città di Napoli e ai suoi tifosi, ha risposto senza esitazioni. Ha confessato di essersi trovato molto bene con la città e con i napoletani:

“Ammirò i tifosi e più in generale i napoletani. La loro attitudine è molto simile a quella di casa mia, quindi riesco a relazionarmi facilmente con loro. Amo questo luogo.”

Riguardo alla sua esperienza calcistica in Italia, ha dichiarato che il calcio in Serie A è molto diverso dalla Premier League, sia sotto il profilo tattico che fisico. L’adattamento non è stato semplice, ma McTominay ha imparato velocemente come giocare e quali movimenti fare per migliorarsi.

“Tatticamente l’Italia è diversa dalla Premier League. Ho dovuto adattarmi e imparare molto velocemente come giocare, quali movimenti fare, come scomparire, come diventare un problema nell’area avversaria e anche come difendere.”

Infine, McTominay ha risposto a una domanda sul suo futuro, smentendo ogni trattativa per un rinnovo con il Napoli:

“Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro. Parla solo con me e con il club. Non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli ed è tutto quello a cui penso. Il futuro è importante e potrei vedermi a Napoli per molto tempo“.

Il tema infortuni

McTominay ha infine voluto affrontare anche il discorso legato agli infortuni, che hanno falcidiato il Napoli nel corso di tutta la stagione: