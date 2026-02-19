“Segnali incoraggianti!”: Conte può sorridere, rientro in vista!

La partita contro l’Atalanta nel mirino, sfida cruciale nella corsa Champions e di fatto scontro diretto tra due compagini che hanno bisogno di portare a casa tre punti per continuare a sperare di rientrare tra le prime quattro della classe e, dunque, giocare il prossimo anno la competizione per la Coppa dalle grandi orecchie.

Napoli, le ultime su Anguissa

Antonio Conte spera di recuperare nel minor tempo possibile una buona parte di quelli che sono gli uomini al momento ai box per infortunio. Come riportato da Sky Sport, per McTominay ci sono speranze di riaverlo anche se, si dovesse giocare domani, lo scozzese non ci sarebbe.

Ci sono, però, segnali positivi per il rientro di Frank Zambo Anguissa: il centrocampista – riporta ancora l’emittente satellitare – ha dato segnali incoraggianti ed il suo rientro non sarebbe cosi lontano. Ci sarà ancora da aspettare, invece, per quanto riguarda Kevin De Bruyne.