Il Verona cade ancora e resta in 10: espulso un titolare che salterà il Napoli

L’Hellas Verona si prepara ad affrontare la sfida contro il Napoli con un’assenza pesante. Durante l’anticipo della 26esima giornata di Serie A contro il Sassuolo, Al-Musrati è stato espulso al minuto 85′ per doppia ammonizione.

La perdita di Al-Musrati rappresenta un duro colpo per la squadra scaligera, già in difficolta in classifica e alla ricerca di punti preziosi.

L’assenza del centrocampista titolare obbligherà l’allenatore del Verona a rivedere alcune scelte e puntare su delle alternative per rinforzare la squadra in mezzo al campo.

Emergenza in vista del Napoli

Con Al-Musrati fuori, la situazione del Verona si complica: infatti la formazione gialloblù è alle prese con varie assenze e acciacchi. In una situazione di emergenza Paolo Sammarco dovrà fare affidamento sul gruppo e su energie fresche per affrontare una sfida dura come quella con il Napoli e provare a limitare i danni in classifica.

Gli azzurri sono avvisati, nonostante le difficolta il Verona non vorrà essere vittima sacrificale e per conquistare i tre punti servirà una grande prestazione.

Laura Bisogno

