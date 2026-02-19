Napoli, trasferte vietate fino a fine stagione? Il TAR ha deciso

Il TAR del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina fino al termine della stagione 2025/26. La decisione arriva dopo i ricorsi presentati dalle associazioni ultras e dei supporter contro i decreti del Ministero dell’Interno, scattati in seguito alle problematiche tra opposte tifoserie lungo le autostrade nelle scorse settimane.

Ora è ufficiale: divieto di trasferta per i tifosi azzurri

Dopo gli scontri tra gruppi organizzati di tifosi lungo tratti autostradali, il Viminale ha reagito con provvedimenti duri: stop totale alle trasferte organizzate per Roma, Napoli e Fiorentina, misura estesa fino alla fine del campionato per prevenire ulteriori rischi. La tifoseria laziale, invece, non ha visto contestato il decreto, e quindi resta esclusa dalla sanzione.

L’unica deroga riguarda la Roma. Nell’ordinanza n. 1066 il ricorso è stato accolto parzialmente: il divieto non si applica ai residenti nelle province del Lazio diverse da Roma. Per Napoli e Fiorentina, invece, non c’è alcuna attenuante: stop totale, senza eccezioni territoriali.