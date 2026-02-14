Trasferte vietate, tifosi in protesta e delusi: “Il Napoli ci ha abbandonati!”

Cresce la rabbia dei tifosi del Napoli, che dopo il decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non potranno accedere alle trasferte per i residenti in Campania fino a fine stagione. La chiusura totale del settore ospiti, però, non ha smosso la società, scatenando i tifosi partenopei.

A protestare sul tema trasferte, è intervenuto Maurizio Criscitelli, presidente del Napoli Club Bologna, intervenuto a Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale:

“Piantedosi chiude il settore ospiti del Napoli e vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, come per Napoli-Roma. Ma a Udine i tifosi giallorossi sono andati in un settore dedicato. Il decreto non menzionava in nessuna maniera un’area dedicata ai settori della Roma . Basterebbe fare un divieto di trasferta ai residenti in Campania , e invece al Napoli è stato vietato l’uso del settore ospiti.”

Secondo il presidente del club bolognese, ci sarebbero margini per migliorare la situazione, ma la società non è intervenuta in alcun modo per sostenere la causa:

“È stato chiuso il settore ospiti senza aver traccia di un video di scontri in autostrada, e il Napoli ci ha abbandonato: non ha fatto alcun comunicato contro la chiusura del settore. E quelle poche speranze di essere tutelati sono state ridotti al lumicino.”