Napoli, svolta sul rientro di De Bruyne: succederà nei prossimi giorni

Il Napoli intravede la luce in fondo al tunnel per Kevin De Bruyne. Dopo l’infortunio avvenuto durante la partita Napoli-Inter del 25 Ottobre scorso, come riportato da Sky Sport, il belga sarebbe pronto a riaggregarsi al gruppo entro la fine di questa settimana.

Lo staff medico partenopeo avrebbe dato segnali positivi sul programma di recupero del centrocampista. La speranza di Conte è quella di poter rimettere il talento di De Bruyne al centro del progetto tecnico in primavera, nel momento cruciale del campionato.

De Bruyne verso il rientro

Il ritorno dell’ex stella del Manchester City si avvicina e non sarà una buona notizia solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale. Negli ultimi mesi la squadra ha dovuto fare i conti con molte assenze pesanti e rotazioni ridotte, ritrovare un leader come KDB può essere un iniezione di fiducia per il rush finale del campionato. Con il talento di De Bruyne, Conte può trovare nuove soluzioni sfruttando la capacità del belga di accendere l’azione con una giocata improvvisa.

Intanto, il quadro generale resta in evoluzione. Arrivano segnali positivi anche dagli altri infortunati del Napoli: Anguissa sembrerebbe vicino al rientro, mentre Scott Mctominay continua con un lavoro differenziato per poter tornare al top della forma. In difesa le alternative restano limitate e l’allenatore del Napoli, sarà costretto, per l’ennesima volta in questa stagione di fare di necessità virtù.

Mentre lo staff medico monitora la situazione di Anguissa, l’attenzione mediatica è tutta sul rientro in città di Kevin De Bruyne: il suo ritorno in gruppo è ormai imminente e potrebbe portare nuova linfa alle idee tattiche di Antonio Conte.