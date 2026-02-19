Napoli, le ultime di Sky su McTominay: è ancora in forte dubbio, la situazione

Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro l’Atalanta. Un match importante, di fatto uno scontro diretto per la corsa Champions con gli azzurri che dovranno ridurre il margine di errore al minimo da qui al termine della stagione se vorranno concretamente arrivare tra le prime quattro del campionato.

Napoli, come sta McTominay? Le ultime

C’è grande attesa per capire come sta Scott McTominay, uno degli elementi sui quali Conte spera di fare affidamento da qui al termine della stagione in maniera continuativa. Lo scozzese rappresenta uno dei leader della squadra, averlo in campo sarebbe un elemento fondamentale per il Napoli e per lo stesso Conte.

Ma come sta McTominay? In queste ore anche Sky Sport ha dato le ultime sulle condizioni del giocatore scozzese che non ha ancora recuperato a pieno da quello che è l’infortunio accusato nel corso degli ultimi giorni.

La situazione McTominay in vista dell’Atalanata

Si giocasse domani, insomma, Scott non sarebbe della partita. C’è ancora da smaltire il fastidio legato all’infiammazione al gluteo. Non si vuole forzare la mano, certo, ma al tempo stesso Conte e lo stesso giocatore non vogliono assolutamente escludere la possibilità di vedere McTominay in campo a Bergamo.

Nei prossimi giorni si lavora proprio per questo, con la consapevolezza che McTominay avrà piena voce in capitolo su quello che sarà fatto contro l’Atalanta: sarà lo stesso giocatore a chiarire nel corso del tempo il sentiment sulle proprie condizioni.