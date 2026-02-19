Hojlund sogna Scudetto e Champions League: “Napoli tra le grandi del calcio”

Rasmus Hojlund si è aperto come non mai in un’intervista esclusiva a Il Mattino, raccontando i suoi primi sei mesi da azzurro. Il danese, arrivato in prestito dal Manchester United e ormai considerato un pilastro del Napoli di Conte, parla con l’entusiasmo di chi ha trovato casa dopo anni difficili in Premier.

Un riferimento chiaro al passato all’Atalanta, e uno sguardo al presente con ambizione. Così apre l’intervista Hojlund, fiducioso in vista del finale di stagione:

Rispetto a Bergamo, ho imparato molto e sono più maturo. Sono più forte fisicamente e il modo in cui gioco è migliorato tanto. Ora gestisco meglio le mie energie, Conte mi guida con costanza. Presso sempre forte perché è quello che mi chiede il mister, ma cerco di conservare energie per usarle al momento opportuno.”

“Sappiamo che conquistare la qualificazione alla Champions è importante per noi come squadra e sotto l’aspetto finanziario per la nostra società. Ma sappiamo anche che i tifosi sognano di tornare a giocare quella competizione.

Il bomber ex United si è sentito da subito a casa, e a testimoniarlo sono le parole nei confronti del suo mister e dei suoi compagni di squadra:

“Conte è mentalmente fortissimo, sono affascinato dalla sua mentalità: è appassionato, feroce, vincente. Siamo un buon gruppo, anche il mio italiano sta migliorando. Conosco McTominay dai tempi di Manchester, le nostre fidanzate sono amiche, ma anche con Gilmour, Buekema, Spinazzola e Buongiorno abbiamo creato una grande armonia.

Scott è sempre al mio fianco, so di poter contare su di lui, anche se mi ha impedito di andare al Mondiale direttamente. Ha dei colpi straordinari e come me è legatissimo alla sua nazionale. “