Da flop a rimpianto, Lang sorprende tutti: avete sentito cos’ha detto a Conte?

Noa Lang è già diventato un idolo in Turchia. L’olandese, trasferitosi al Galatasaray in prestito nel mercato invernale, ha trovato i primi due gol con la nuova maglia nel match contro la Juventus valido per i play-off di Champions League. L’ex PSV ha ammesso di sentirsi apprezzato e le prestazioni di alto livello fornite finora ne sono la conferma. Al termine della sfida contro i bianconeri non è mancata una stoccata al suo ormai ex allenatore, Antonio Conte.

La stoccata di Lang a Conte: “Ora ho un allenatore di altissimo livello”

“Chissà se Conte ha visto la tua gara“. Questa la frase con cui è iniziata l’intervista di Noa Lang a margine della sfida di Champions League vinta contro la Juventus. L’ex attaccante del Napoli ha risposto chiudendo le porte al passato e concentrandosi su questo nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Galatasaray: