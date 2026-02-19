Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Da flop a rimpianto, Lang sorprende tutti: avete sentito cos’ha detto a Conte?

di
Noa Lang, attaccante del Galatasaray, nel corso del match contro la Juventus

Noa Lang è già diventato un idolo in Turchia. L’olandese, trasferitosi al Galatasaray in prestito nel mercato invernale, ha trovato i primi due gol con la nuova maglia nel match contro la Juventus valido per i play-off di Champions League. L’ex PSV ha ammesso di sentirsi apprezzato e le prestazioni di alto livello fornite finora ne sono la conferma. Al termine della sfida contro i bianconeri non è mancata una stoccata al suo ormai ex allenatore, Antonio Conte.

La stoccata di Lang a Conte: “Ora ho un allenatore di altissimo livello”

Chissà se Conte ha visto la tua gara“. Questa la frase con cui è iniziata l’intervista di Noa Lang a margine della sfida di Champions League vinta contro la Juventus. L’ex attaccante del Napoli ha risposto chiudendo le porte al passato e concentrandosi su questo nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Galatasaray:

“Non ne ho idea. Dipende da lui. Quel che è fatto è fatto. Io gioco per il Galatasaray. Ora ho un allenatore di altissimo livello con cui mi trovo molto bene, e gli sono molto grato per la fiducia che mi ha accordato”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
